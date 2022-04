NRW-Wahl 2022 : Die Landtags-Abgeordneten aus der Region - und wofür sie stehen

Neun von 199 Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag kommen aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis: Vier Parlamentarier vertreten die Bundesstadt (links), fünf den Kreis (rechts). Foto: GA

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Die NRW-Landtagsabgeordneten vertreten ihre Wahlkreise, sind aber zugleich für das ganze Land zuständig. Womit haben sich die neun aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis seit 2017 beschäftigt? Ein kleiner Einblick.



Noch knapp vier Wochen bis zur Landtagswahl. Zeit, nach vorn, aber auch zurückzuschauen. Der GA hat jene neun Frauen und Männer, die seit 2017 die Bevölkerung in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis vertreten, befragt, was für sie das Wichtigste war, wo sie Erfolge sehen und wo offene Baustellen.

Katharina Gebauer ist die Jüngste im Bunde. Mit 29 Jahren zog sie in den Landtag ein. „Wir waren viele junge Abgeordnete in der CDU-Fraktion, da habe ich schnell Anschluss gefunden“, erzählt die Troisdorferin. Im Dezember 2018 brachte sie ihr zweites Kind zur Welt – zwei weitere Frauen aus der CDU bekamen ebenfalls während der Wahlperiode Nachwuchs. „Das zeigt, wir sind hautnah an Familienthemen dran.“ Darum ging es ihr auch fachlich. Beim Kinderbildungsgesetz sei es ihr Ziel gewesen, genügend Personal für die Kitas einzuplanen und für die Erzieherinnen Zeit zur Vorbereitung ihrer Stunden, „denn Kindergarten ist nicht nur Spielen, sondern auch Bildung.“

Katharina Gebauer Foto: Ingo Eisner

Gebauer sagt das aus eigener Erfahrung, ist sie doch ausgebildete Erzieherin und studierte Sozialpädagogin. Wichtig seien ihr auch ein Hebammengesetz mit der Verbesserung der Ausbildung gewesen. Und auch ein Kinderschutzgesetz. „Wir müssen vor allem vorbeugen, damit es nicht zum Missbrauch kommt“, sagt sie. Dafür wolle sie sich künftig engagieren. Und auch dafür, dass „Cybercops“ mit modernen Methoden für mehr Sicherheit sorgen. Doch um das anzugehen, muss sie erstmal wiedergewählt werden.

Um die Kinder geht es auch Jörn Freynick. Zu Hause als dreifachem Vater und in Düsseldorf als Mitglied der Kinderschutzkommission. Die Verabschiedung des Landeskinderschutzgesetzes Anfang April bezeichnet der FDP-Politiker selbst als großen Erfolg. Es ermögliche in Prozessen um Kindesmissbrauch mehr Opferschutz und eine unmittelbare therapeutische Begleitung.

Jörn Freynick Foto: Matthias Kehrein

Auch die Aufarbeitung und Bewältigung der Flutkatastrophe habe, so Freynick, weiter höchste Priorität. Um ähnliche Katastrophen zu vermeiden, müssten neue Strategien im Umgang mit Unwetterwarnungen erarbeitet werden. Die Infrastruktur vor Ort müsse besser auf einen Ernstfall vorbereitet sein, meint der 39-Jährige aus Bornheim, der gern eine zweite Wahlperiode dranhängen möchte. Start-ups, die den Herausforderungen des Klimawandels begegnen, will er mehr fördern, steuerliche und betriebliche Hürden für Gründer abbauen. Er fordert mehr Toleranz für queere Menschen. Und er glaubt, dass innovative Ideen zunehmend von Schülern kommen. Ihre digitalen Kompetenzen will er verbessern.

Sechs Wahlkreise SPD aus Bonn und dem Kreis nicht im Landtag Sechs Wahlkreise gab es in den vergangenen Jahrzehnten in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Wegen der gestiegenen Bevölkerungsanzahl kommt bei der Landtagswahl am 15. Mai ein weiterer im Kreis dazu. Direkt gewählt wurden 2017 die CDU-Vertreter Guido Déus, Christos Katzidis, Oliver Krauß, Katharina Gebauer, Björn Franken und Andrea Milz. Letztere wurde nach der Wahl Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt in der Staatskanzlei. Sie taucht daher auf dieser Seite nicht auf, genauso wenig wie Politiker von SPD und AfD. In deren Landtagsfraktionen finden sich keine Vertreter aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Sie hatten zu schlechte Listenplätze, um ins Parlament einziehen zu können – im Gegensatz zu den Liberalen Joachim Stamp, Franziska Müller-Rech und Jörn Freynick sowie dem Grünen Horst Becker. ye

Am meisten bedauert Guido Déus, dass es nicht gelungen sei, eine klare Regelung zu finden, wie das Land mit den Altschulden umgeht. „Wir müssen dieses Problem in den Griff bekommen, damit uns die Zinsen nicht davongaloppieren. Der Zeitdruck wird größer, weil auch die Inflationsrate steigt“, sagt der 53-Jährige, der für die CDU den nördlichen Bonner Wahlkreis erneut gewinnen will. Die Pandemie und die Ukraine-Krise hätten eine Lösung erschwert, erklärt der diplomierte Finanzwirt. Alles in allem sei es dem Land in der Pandemie aber gelungen, mit dem kommunalen Rettungsschirm die Wirtschaft angemessen zu unterstützen, auch die Soloselbstständigen und die Kultureinrichtungen.

Guido Déus Foto: Benjamin Westhoff

Stolz ist er darauf, dass es der Regierung gelungen sei, einen Heimatfonds mit 150 Millionen Euro aufzulegen, dessen Ausschüttungszwecke die Menschen selbst bestimmen konnten. Es sei auch gelungen, die Finanzmittel für den Ausbau von Radwegen zu verdreifachen und vier Milliarden Euro in eine Nahverkehrsoffensive zu stecken. Einsetzen wolle er sich künftig unter anderem für eine ideologiefreie Verkehrspolitik mit intelligenter Vernetzung, sagt Déus.

Am Sonntag nach der Landtagswahl wird Horst Becker 66 Jahre alt. Die richtige Zeit, um sich nach 17 Jahren aus dem Parlament zurückzuziehen, findet der Grüne. Er tausche mit seiner Frau, die Bürgermeisterin in Lohmar ist, nun endgültig die Rollen. „Ich kümmere mich um Haus und Hund“, sagt er, verschweigt aber nicht, dass er weiter im Kreistag sowie im Lohmarer Rat Politik machen und sich auch als jemand betätigen will, „der Türen öffnet und Sachen ermöglicht“.

Horst Becker (l.) Foto: Ingo Eisner

Zu rot-grünen Zeiten war Becker Parlamentarischer Staatssekretär, seit 2017 „nur“ Abgeordneter. In der Opposition sei das mit den Erfolgen nicht so weit her, sagt er. Aber durch eine Serie von Anfragen sei herausgekommen, dass die Landesregierung den Hambacher Forst widerrechtlich geräumt habe. Eines der großen Versäumnisse von Schwarz-Gelb sei es, die Windkraft und die Photovoltaik nicht stärker ausgebaut zu haben. Und auch beim Thema Wasserstoff hätte die Koalition beherzter agieren müssen, meint Becker. Themen, die eine neue Landesregierung dringend anpacken müsse, um die Energieversorgung des Industriestandortes NRW zu sichern. Und natürlich sehnt sich der Grüne danach, dass seine Partei wieder dabei sein wird.

Oliver Krauß (CDU) erhofft sich hingegen ein neues Mandat für die regierende Koalition. Erfolgreich habe er sich in der zu Ende gehenden Wahlperiode für Fördergelder eingesetzt, die der Infrastruktur im Rhein-Sieg-Kreis zugute kamen, resümiert der Rechtsanwalt. „Sichere und saubere Mobilität“ sei für ihn auf Dauer das Ziel, „Verkehr ist meine Leidenschaft“ nennt er sein Motto. Als persönlichen Erfolg sieht er die Umsetzung des Projektes „Gesamtschule Heimerzheim“, das den Gesamtschulstandort Rheinbach entlasten soll.

Oliver Krauß (r.) Foto: Axel Vogel

Nach der Flut habe er in seinem Wahlkreis im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis dafür sorgen können, dass Soforthilfen effektiver ausgezahlt würden. Auch habe er sich für die Instandsetzung zerstörter Infrastruktur einsetzen können, sagt der 52-Jährige aus Alfter-Oedekoven. Für die Kommunen möchte er in Zukunft bürokratische Hürden abbauen und so deren Zusammenarbeit vereinfachen.

Die Bonnerin Franziska Müller-Rech ist seit 2017 schulpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. „In diesem Gebiet liegt eindeutig der Schwerpunkt meiner Arbeit.“ Als wichtigste Erfolge nennt die 36-Jährige: Bildungschancen unabhängiger vom Elternhaus schaffen durch Einführung der Talentschulen, Einführung des Schulfachs Wirtschaft und Stärkung der Informatik, ein Digitalisierungsschub an den Schulen sowie die Rettung der Förderschulen. Aktuell sei „die schnelle und für die Kinder bestmögliche Integration der ukrainischen Kinder und Jugendlichen in die Schulen“ wichtig. Offene Baustellen seien, die Chancengerechtigkeit weiter zu verbessern, die Schulfinanzierung neu aufzustellen und den Lehrkräftemangel weiter zu bekämpfen.

Franziska Müller- Rech Foto: Franziska Müller-Rech

Als Erfolge für Bonn sieht Müller-Rech die Stärkung der Unikliniken bei Patientenversorgung und Forschung, zum Beispiel mit 90 Millionen Euro für das Neurozentrum. Auch in weitere Projekte floss Geld vom Land, zum Beispiel 2,25 Millionen Euro für das Gründungsnetzwerk Digital Hub, 11,5 Millionen für 36 Mobilstationen für umweltschonenden Verkehr, 24 Millionen für die Erweiterung des Uni-Campus Poppelsdorf und über 4,3 Millionen Euro für Bonner Vereine zur Sanierung ihrer Sportstätten.

Auch seit 2017 sitzt der promovierte Polizeibeamte Christos Katzidis (CDU) im Landtag. Gefragt danach, was für ihn das Wichtigste war, sagt der 52-Jährige, der im südlichen Bonner Wahlkreis wieder antritt, die Landesregierung habe unter anderem Innere Sicherheit, Bildung, Verkehr und Klimaschutz erneuert und gestärkt. Trotzdem sieht Katzidis nach wie vor „offene Baustellen, da nicht alle Fehler der Vergangenheit in einer Legislaturperiode korrigiert werden konnten“. So brauche NRW noch mehr Polizisten und Lehrer.

Christos Katzidis Foto: PR

Persönlich sei er besonders stolz auf die Erfolge bei der Sicherheit: NRW habe mittlerweile die niedrigsten Kriminalitätszahlen und die höchsten Aufklärungsquoten. Mit mehr als 20 Milliarden Euro habe NRW den höchsten Bildungsetat in der Geschichte des Landes. Katzidis: „Wir haben ein Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz verabschiedet und die Mittel für den Radwegebau sowie die Radschnellwege massiv erhöht.“ Die Ausgaben für den Klimaschutz seien kontinuierlich auf aktuell mehr als 300 Millionen Euro gestiegen. „Wir haben die Förderflächen für den Vertragsnaturschutz seit 2017 um 27 Prozent erhöht und erstmals einen Tierschutzbeauftragten für NRW benannt.“

Eine der größten Überraschungen bei der Wahl 2017 waren sicher die 12,6 Prozent für die FDP. Weil Zugpferd Christian Lindner aus der Spitzenkandidatur aber nicht ableitete, in NRW etwas werden zu wollen und sich in den Bundestagswahlkampf stürzte, war Joachim Stamp plötzlich Anwärter auf die Position des Vize-Ministerpräsidenten in einer schwarz-gelben Koalition. Fünf Jahre Familien- und Integrationsminister, dazu Laschet- und später Wüst-Stellvertreter – eine herausfordernde Aufgabe für den 51-jährigen Bonner. Gerade in Corona-Zeiten.

Joachim Stamp Foto: dpa/Roland Weihrauch

Von ganz schweren Entscheidungs- und Abwägungsprozessen spricht Stamp und fügt hinzu: „Oft haben wir nach der am wenigsten schlechten Lösung suchen müssen.“ Kitas und Schulen zu oder auf, Spiel- und Sportplätze öffnen oder geschlossen halten. Die frühkindliche Bildung geriet zunehmend aus dem Fokus, findet Stamp und gibt dafür dem Bund die Schuld. „Eine oft sehr belastende Zeit für die Familien und Kinder“, sagt er. Er selbst hätte sich viel lieber noch mehr um die Modernisierung des Landes bemühen wollen. Vieles sei aber gelungen, sagt er. Das Kinderbildungsgesetz sei reformiert und die Kitas mit zusätzlich 1,3 Milliarden Euro jährlich ausgestattet worden. Zudem sei die Wirtschaft von Bürokratie entlastet worden.

Björn Franken war noch neu im Landtag, als er Hendrik Wüst in den östlichen Rhein-Sieg-Kreis einlud. Getreu dem Motto „Die Probleme, die wir vor Ort haben, müssen in Düsseldorf bekannt sein“ fuhr er mit dem Verkehrsminister „durch nahezu jedes Schlagloch“, wie der 43-Jährige sagt. Die Problembeschreibung mittels Selbsterfahrung wirkte: In den Sanierungsprogrammen der Landesstraßen waren immer auch solche in seinem Wahlkreis dabei. Er habe den Wirtschaftsminister zu Weco nach Eitorf geholt und die Umweltministerin zu einem Schafzüchter nach Hennef, um Wolfsrisse zu thematisieren. Der Landtagsabgeordnete als Anwalt der Bürger im ländlichen Raum – ein Konzept, das schon Dirk Schlömer, sein SPD-Vorgänger im Wahlkreis, verfolgte.

Björn Franken Foto: Ingo Eisner