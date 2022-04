Testen Sie Ihr Wissen : Welcher Wahlslogan gehört zu welcher Partei?

Interaktiv Bonn Die eine Partei fordert „Kita, aber gebührenfrei“, die andere will „Menschen wieder lachen sehen“ und eine dritte will „Bäume wahr“ machen. In unserem interaktiven Quiz können Sie testen, wie aufmerksam Sie die Wahlslogans zur NRW-Landtagswahl bisher wahrgenommen haben.

Wohin man gerade schaut, überall hängen sie: Plakate von mehr oder weniger freundlich schauenden Damen und Herren, die mit mehr oder weniger eingängigen Slogans versuchen, die Menschen in NRW davon zu überzeugen, ihnen bei der Landtagswahl am 15. Mai ihre Stimme zu geben.

NRW-Landtagswahl 2022: Welcher Slogan gehört zu welcher Partei?

Über die Gelungenheit der Sprüche und Designs mag sich streiten lassen, das ist an dieser Stelle aber nicht das Thema. An dieser Stelle geht es rein um den Inhalt der Wahlsprüche. In unserem interaktiven Quiz können Sie testen, wie gut Sie die einzelnen Slogans den jeweiligen Parteien zuordnen können.

Klicken Sie dazu einfach auf die Antwort, die Ihnen als die richtige erscheint. Die Auflösung wird Ihnen danach automatisch angezeigt.

Sie haben auch ein Wahlplakat entdeckt, das wir in unser Quiz mit aufnehmen sollten? Schicken Sie uns gerne ein Foto im Querformat per Mail an online@ga.de.