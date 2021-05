Laschet-Nachfolger gesucht : Nächste NRW-Landtagswahl findet am 15. Mai 2022 statt

Die nächste Landtagswahl in NRW findet am 15. Mai 2022 statt. Foto: dpa/Federico Gambarini

Rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat Innenminister Herbert Reul nun das genaue Datum bekanntgegeben. Fest steht auch: Armin Laschet wird nicht mehr antreten.

In fast genau einem Jahr sind rund 13,2 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen zur Landtagswahl aufgerufen. Innenminister Herbert Reul (CDU) teilte am Dienstag in Düsseldorf mit, dass die Wahl zur 18. Legislaturperiode des NRW-Landtages am 15. Mai 2022 stattfindet. Zuvor hatte das Kabinett den von Reul vorgeschlagenen Termin beschlossen. Bei der Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland wird auch ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Armin Laschet gesucht. Der CDU-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union hatte angekündigt, nach der Bundestagswahl von Ende September auch im Falle einer Niederlage nicht in die Landespolitik zurückkehren zu wollen.