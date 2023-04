SPD fordert Gremium NRW-Ministerin prüft Betroffenenrat für Missbrauchsfälle

Nach den schweren Missbrauchsfällen in Lügde, Bergisch Gladbach und Münster hat die Opposition im Düsseldorfer Landtag neben der von Schwarz-Grün geplanten Einrichtung eines Landesbeauftragten für den Kinderschutz und Kinderrechte auch die Schaffung eines Landesbetroffenenrats gefordert. Eine solche Institution gibt es bereits auf Bundesebene. In einem Antrag für das nächste Plenum, der unserer Redaktion vorliegt, schreibt die SPD-Landtagfraktion, beim Blick auf die Institutionen und Strukturen dürfe die Rolle der Betroffenen selber nicht aus dem Blick geraten. „Betroffene sind der Schlüssel zur Aufarbeitung von Gewalt. Sie sind die Personen, die – sofern die eigene Aufarbeitung und Gesundheit dies erlauben – am genauesten über die Strategien der Täter und die Probleme des Sich-Anvertrauens berichten können.“