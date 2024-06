Interner Bericht Polizei fehlen Mittel, um gegen illegales Glücksspiel vorzugehen

Seit Jahren gehen die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden mit Razzien gegen kriminelle Clans und deren Geschäfte mit illegalen Glücksspielautomaten vor. Wie wichtig das ist, zeigt nun der entsprechende Abschlussbericht des Landeskriminalamts (LKA), in den unsere Redaktion Einblick nehmen konnte. Daraus geht hervor, dass dem Staat durch illegales Glückspiel jährlich ein hoher finanzieller Schaden in Millionenhöhe entsteht. Gleichzeitig kommt der Bericht aber auch zu dem Schluss, dass es der Polizei an Ausstattung und fachlicher Expertise fehlt, um dieses Kriminalitätsfeld effektiver bekämpfen zu können.