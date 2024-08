Kritik von Gewerkschaften Polizei in NRW stellt erneut 3000 neue Anwärter ein

In Nordrhein-Westfalen wollen trotz zunehmender Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft offenbar immer mehr junge Menschen zur Polizei gehen. Zum zweiten Mal in Folge beginnen in diesem Herbst 3000 Anwärterinnen und Anwärter ihre Ausbildung bei der NRW-Polizei, wie unsere Redaktion aus dem Landesinnenministerium erfuhr. „Dass sich so viele Frauen und Männer in den Dienst des Staates stellen wollen, finde ich sensationell“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Nachdem wir letztes Jahr mit dem größten Einstellungsjahrgang bei der Polizei Nordrhein-Westfalen Geschichte geschrieben haben, machen wir weiter damit und bauen den Personalkörper weiter auf“, betonte Reul. Zum Vergleich: Vor vier Jahren war noch mit rund 2500 Anwärtern ein neuer Einstellungsrekord erzielt worden.