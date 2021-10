250 Ermittler im Einsatz : Razzia gegen Geldwäsche-Bande in NRW

Ratingen Ein Großaufgebot von Polizei, LKA und Zoll mit rund 350 Einsatzkräften hat am Morgen eine Razzia in mehreren NRW-Städten durchgeführt. Die Durchsuchungen zielten gegen eine Geldwäsche-Bande.

Um einer Geldwäsche-Bande das Handwerk zu legen, hat ein Großaufgebot an Beamten eine Razzia in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens durchgeführt. Es werde gegen 46 Beschuldigte wegen des Verdachts der Geldwäsche in besonders schweren Fällen ermittelt, teilten das Landeskriminalamt und die Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.