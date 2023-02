Maßnahmen gegen Lehrermangel : NRW schränkt Teilzeit für Lehrer ein

Zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung soll es in NRW künftig mehr Abordnungen von Lehrern an Schulen mit Personalnot geben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Wer keine familiären Gründe nennen kann, muss in Vollzeit unterrichten, außerdem soll es mehr Abordnungen an Schulen mit Personalnot geben. Die SPD will eine Enquete-Kommission zum Schulsystem in Nordrhein-Westfalen.