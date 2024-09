Umstellung auf G9 an Gymnasien An Schulen in NRW droht ab 2026 neue Personalnot

An vielen Grund- und weiterführenden Schulen in NRW werden sich im Jahr 2026 abrupt neue Personallöcher auftun. Rund 3000 Lehrer, die dort derzeit auf sogenannten Vorgriffsstellen eingesetzt sind, werden dann an Gymnasien gebraucht und aus den Kollegien abgezogen. „Das wird ein Riesenproblem werden. Es gibt keine Handlungskonzepte, wie man diesen Mangel dann auffangen will“, sagte Wolfgang Siebeck, Landesvorsitzender der Schulleitungsvereinigung und Rektor einer Realschule in Dortmund.