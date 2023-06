Mangel an Arbeitskräften NRW-Städte suchen dringend Personal

Der Fachkräftemangel und das zeitgleiche Ausscheiden vieler in Rente gehender Baby-Boomer setzt nicht nur der Wirtschaft zu, sondern auch den Stadtverwaltungen. So verliert die Stadt Wuppertal pro Jahr rund 240 Mitarbeiter, bis 2030 scheidet gar die Hälfte der rund 5800 Köpfe zählenden Belegschaft aus. Deshalb startet die Verwaltung nun eine ungewöhnliche Einstellungsoffensive und will bis Ende des Jahres 300 Stellen neu besetzen. Die Gewinnung und die Bindung von geeignetem Personal bleibe die bedeutendste Herausforderung, um die Aufgaben der Verwaltung bei immer komplexer werdenden Prozessen auch in Zukunft bewältigen zu können, erklärte der Wuppertaler Personaldezernent Stefan Kühn. Dass diese Aussage für viele Kommunen des Landes gilt, zeigt eine Umfrage unserer Redaktion unter mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen.