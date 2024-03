Familien in NRW leiden unter Ausständen „Die Streiks bringen Alleinerziehende ans Limit“

Die Streikwelle scheint kein Ende zu nehmen – und belastet viele Familien in NRW. Bereits zum sechsten Mal in den laufenden Tarifverhandlungen legen die Lokführer der Deutschen Bahn für 24 Stunden ihre Arbeit nieder, das Kabinenpersonal der Lufthansa streikt am Dienstag und Mittwoch – und an sechs Unikliniken in NRW zogen die Ärzte bereits am Montag in den Arbeitskampf. Zusätzlich verhandelt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit den öffentlichen Arbeitgebern in dritter Runde über einen NRW-Manteltarifvertrag. Das bedeutet: Ein weiterer Streik im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) droht. Denn derzeit lägen die Positionen „sehr weit auseinander“, sagte Verdi-Sekretär Peter Buedicker.