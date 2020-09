Klausur der Landesregierung : NRW überarbeitet Corona-Regeln

Bonner Schulen stoßen an Grenzen

Bonner Schulen und Kitas sehen sich bei der Umsetzung der Corona-Regeln am Rande ihrer organisatorischen Belastbarkeit. Seit dem 10. September hat das Bonner Gesundheitsamt die Auflagen noch einmal verschärft. Grundlage dafür ist eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI). Tritt ein positiver Fall auf, muss die gesamte Schulklasse inklusive Lehrer für 14 Tage in Quarantäne. Davon sind laut Stadt 15 Schulen und eine Kita betroffen. Das Tannenbusch-Gymnasium zum Beispiel hat 57 Schüler und sieben Lehrer in die Quarantäne verabschiedet. Eike Schultz, Leiter der Schule und Sprecher der Direktoren der Bonner Gymnasien, schlägt Alarm. An seiner Schule betrifft die Quarantäne zwei Drittel der Jahrgangsstufe 7 und sieben Lehrer. „Wir halten uns natürlich alle an die Vorgaben des Gesundheitsamtes“, sagt Schultz, „aber wir stoßen mit diesen radikalen Vorschriften irgendwann an unsere organisatorischen Grenzen“. sdn