NRW-Check nach der Landtagswahl : Menschen in NRW mehrheitlich für Schwarz-Grün

Die Spitzenkandidaten der Parteien in NRW, Mona Neubaur (2l, Bündis 90/Die Grünen), Hendrik Wüst (2r, CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Interaktiv Düsseldorf Nach der Landtagswahl in NRW wünschen sich die meisten Bürgerinnen und Bürger ein Regierungsbündnis von CDU und Grünen. Dies ist das Ergebnis im aktuellen „NRW-Check“, einer Umfrageserie des Forsa-Instituts im Auftrag von 39 nordrhein-westfälischen Tageszeitungen.

Für 41 Prozent aller Wahlberechtigten ist nach der Landtagswahl in NRW Schwarz-Grün die erste Option unter den drei rechnerisch möglichen Bündniskonstellationen. 33 Prozent hätten am liebsten die „Ampel“ aus SPD, Grünen und FDP. 16 Prozent sprechen sich für die früher sogenannte Große Koalition von CDU und SPD aus.

Naturgemäß ist die Vorliebe für Schwarz-Grün bei den CDU-Wählerinnen und-Wählern mit 79 Prozent am höchsten. Aber auch unter den Wählerinnen und Wählern der Grünen gibt es mit 50:47 ein leichtes Übergewicht zugunsten von Schwarz-Grün im Verhältnis zur Ampel. Diese wird mehrheitlich nur von der Wählerschaft der SPD (60 Prozent) und der FDP (37 Prozent) bevorzugt.

Landtagswahl in NRW 2022: Größte Erwartungen an Schwarz-Grün

Den Auftrag zur Regierungsbildung sehen die Menschen laut dem „NRW-Check“ mit 69 Prozent Anteil ganz eindeutig bei der CDU. Nur 9 Prozent glauben, dass die SPD am Zug sei. Dagegen weisen die Grünen-Wähler, deren Partei sowohl an einer schwarz-grünen Koalition als auch an einer Ampel beteiligt wäre, weisen dagegen mit 75 Prozent der CDU den Auftrag zur Regierungsbildung zu. Bei den CDU-Wähler sind es – wenig überraschend – 100 Prozent. Aber selbst die SPD-Wähler erkennen mit 68 Prozent der CDU den Erstauftrag zur Regierungsbildung zu, nur 24 Prozent ihrer eigenen Partei.

An Schwarz-Grün richten die Menschen zugleich die größte Erwartung an eine erfolgreiche Regierungsarbeit. 46 Prozent aller Wahlberechtigten glauben, dass CDU und Grüne gemeinsam das Land am besten führen würden. Nur die Hälfte (23 Prozent) erwartet dies von der Ampel. In der Grünen-Wählerschaft bildet sich dieses Verhältnis noch deutlicher ab: Zwei Drittel (65) halten Schwarz-Grün für die erfolgversprechendste Kombination, ein Drittel (32 Prozent) die Ampel.

Grüne lägen in NRW bei Bundestagswahl gleichauf mit SPD

Auch im Licht des Wahlausgangs bleiben die Wählerinnen und Wähler relativ konstant bei ihrer Entscheidung vom Sonntag – mit einem leichten Trend zu den Sieger-Parteien. Würde der Landtag jetzt erneut bestimmt, käme die CDU auf 36 Prozent (tatsächliches Ergebnis am 15. Mai: 35,7 Prozent). Die Grünen könnten sich sogar um weitere 3 Punkte von 18,2 Prozent auf 21 Prozent verbessern. Die SPD hingegen würde von 26,7 Prozent noch ein Stück weiter auf 25 Prozent absacken. FDP und AfD kämen auf je 5 Prozent, ein jeweils leicht schwächeres Ergebnis als am Sonntag.

In einer jetzt stattfindenden Bundestagswahl lägen die Grünen in NRW unterdessen gleichauf mit der SPD. Beide Parteien kämen im bevölkerungsreichsten Bundesland auf 25 Prozent der Stimmen. Die CDU würde mit 30 Prozent stärkste Kraft, würde aber ihr Ergebnis in der Landtagswahl klar verfehlen. FDP und AfD könnten mit jeweils 6 Prozent rechnen. Die Linke bliebe in NRW auch bei einer Bundestagswahl mit 2 Prozent weit unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Info NRW-Check Für den „NRW Check“ befragten die Meinungsforscher von Forsa vom 19. bis zum 26. April insgesamt 206 wahlberechtigte Bürger in NRW. Hinter dem „NRW-Check“ stehen 39 Zeitungstitel mit einer täglichen gedruckten Auflage von rund zwei Millionen Exemplaren und einer durchschnittlichen wöchentlichen Gesamtreichweite in gedruckten wie digitalen Angeboten von rund 9,8 Millionen Lesern – unter anderem der General-Anzeiger Bonn.

(ga)