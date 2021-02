300 Euro monatlich : NRW zahlt Polizisten Zulage für Einsatz gegen Kindesmissbrauch

Ein Mann schaut sich auf einem Smartphone pornografische Bilder an. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Düsseldorf Mitarbeiter der Polizei in Nordrhein-Westfalen, die Videos und Audiodateien mit kinderpornografischen Inhalten auswerten, bekommen eine Zulage von 300 Euro monatlich.

Zur Zahlung einer solchen Erschwerniszulage an die Beamtinnen und Beamten hat das Landeskabinett am Dienstag die Rechtsänderung beschlossen und damit einen Beschluss des Landtags umgesetzt, wie das Innenministerium in Düsseldorf mitteilte. Aufgrund der Zustimmung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder erhalten auch Tarifbeschäftigte die Zulage.