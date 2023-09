Abschluss OECD-Studie: Wachsende Bildungskluft bei jungen Erwachsenen

Die Leiterin des „OECD Berlin Centre“, Nicola Brandt, sagte, Förderung müsse vor allen Dingen in den jüngsten Jahren ansetzen, um zu verhindern, dass junge Leute zurückfielen und am Ende ohne einen guten Abschluss dastünden. Sie sprach von einem besonderen Druck, dem das deutsche Bildungssystem ausgesetzt sei und nannte „mehr Migration“ als in anderen Ländern und auch den Lehrkräftemangel.