Arbeit : Öffentlicher Dienst: dbb droht mit „Flächenstreiks“

Arbeitgeber müssen in der Krise etwas für ihre Beschäftigte tun, sagt der Chef des Beamtenbunds dbb Ulrich Silberbach. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archiv

Berlin Der Beamtenbund fordert für 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Einkommen. „Nicht leistbar“, sagen Arbeitgeber. Dem dbb zufolge könnte es „richtig ungemütlich“ werden.

Tarifverhandlungen für 2,5 Millionen Beschäftigte

Am 24. Januar beginnen der dbb und Verdi mit Tarifverhandlungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte die Forderungen als „nicht leistbar“ abgelehnt.

„Es wird konfliktreich, denn die Arbeitgeber verfallen da gerade in alte Wehklage-Muster“, sagte Silberbach. „Sie haben immer noch nicht verstanden, dass sie in der Krise etwas für die Beschäftigten tun müssen - Energiepreisbremse hin oder her. Denn die reicht bei Weitem nicht.“