Kriminalität : Ofarims Antisemitismus-Vorwurf: Hotelmitarbeiter beurlaubt

Leipzig Der Musiker Gil Ofarim hatte bei Instagram von einem antisemitischen Vorfall in Leipzig berichtet. Die Polizei ermittelt und der involvierte Hotelmitarbeiter soll beurlaubt worden sein, heißt es.

Ofarim hatte in einem am Dienstag veröffentlichten Instagram-Video berichtet, wegen seiner Davidstern-Kette beim Einchecken in das „Westin Hotel“ von Mitarbeitern nicht berücksichtigt worden zu sein. Er erzählte, wie er sich in eine Schlange eingereiht habe. Immer wieder seien Personen vorgezogen worden. Als er nach 15 Minuten an der Reihe gewesen sei, habe er gefragt, was das solle. Der Mitarbeiter habe geantwortet: „Um die Schlange zu entzerren“, dabei habe Ofarim ja selbst darin gestanden. Daraufhin habe „irgendeiner aus der Ecke“ gerufen, dass er seinen Stern einpacken solle. Auch der Hotelmitarbeiter habe gesagt: „Packen Sie Ihren Stern ein.“