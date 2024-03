Kommentar zu weniger Geldautomatensprengungen Ohne Bargeld geht es nicht

Kein Zweifel: Die sinkende Zahl an gesprengten Geldautomaten in NRW ist ein Erfolg für die Polizei und Innenminister Herbert Reul. Die kriminelle Energie der Täter löst Millionenschäden aus, sie bedroht die Gesundheit von Menschen, und allein das ist den Einsatz wert. Doch die Statistik ist nicht nur ein Ergebnis kriminaltechnischer Ermittlungen, sondern auch eine Folge der Tatsache, dass die Bedeutung von Bargeld im täglichen Leben schwindet. Dass Banken und Sparkassen die Zahl der Automaten seit Jahren senken. Dass Bargeldversorgung in Deutschland längst nicht mehr allein durch das Geldgewerbe stattfindet, sondern auch durch den Einzelhandel. Es ist manchmal viel bequemer, sich beim Einkauf im Supermarkt oder beim Discounter mit Barem zu versorgen, als womöglich nach Bankfilialen zu suchen, deren Zahl auch stetig kleiner wird, weil eine wachsende Zahl an Menschen ihre Bankgeschäfte lieber per Laptop, Tablet oder Smartphone erledigt als am Selbstbedienungsschalter oder gar in der Filiale.