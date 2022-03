Pandemie : Omikron-Fälle bei Personal schränken Krankenhausbetrieb ein

Klinikmitarbeiter in Leipzig. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Inmitten der Omikron-Welle fallen auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern aus. Das belaset die „Übriggebliebenen“ - ein Durchatmen ist nicht in Sicht.

Die Krankenhäuser in Deutschland haben während der Omikron-Welle mit einem massiven Personalausfall zu kämpfen.

„Eine hohe Zahl von positiv getestetem Personal ist für viele Krankenhäuser sehr belastend“, sagte der Präsident der Intensivmediziner-Vereinigung DIVI, Gernot Marx, der „Augsburger Allgemeinen“. „So geben derzeit auch wieder 518 von 1320 Intensivstationen an, in einem eingeschränkten Betrieb zu arbeiten.“ In Nordrhein-Westfalen habe man „sehr deutlich einen Karnevalseffekt gespürt“.