Wegen Omikron-Variante : Lauterbach will mehr Impfstoff für schnellere Booster-Kampagne

Äußern sich zur Corona-Impfung: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD, v.r.), RKI-Chef Lothar Wieler und Jörg Dötsch, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht den Bedarf an Corona-Impfstoffen zu Beginn des neuen Jahres nicht gedeckt durch erwartete Lieferungen. Jetzt will er unter anderem in Rumänien und Portugal zusätzlichen Impfstoff beschaffen. Was bedeutet das für die Impfkampagne und den Schutz vor Omikron?