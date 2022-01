Coronavirus-Variante : Omikronwelle lässt Sorge um Millionen Ungeimpfte wachsen

Inzidenz steigt auf 199,4: Corona-Bild weiter unvollständig Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist den vierten Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies für das Bundesland am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 199,4 aus, nach 195,9 am Neujahrstag.