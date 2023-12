Kommentar zum Urteil gegen Andrea Tandler Opfer ihrer Gier

Das Urteil gegen Andrea Tandler und ihren Geschäftspartner wirft den Blick zurück auf die Monate am Anfang der Pandemie, als sich Politiker vor Flugzeugen fotografieren ließen, die gerade Schutzmasken eingeflogen hatten. Andrea Tandler hat die Chance, die sich durch ihre Herkunft, ihre Kontakte und die Notsituation bot, sehr clever genutzt. Sie ist am Ende Opfer ihrer Gier geworden. Sie betrog den Staat, der ihr dieses Geld zahlte, eigentlich ihr Geschäftspartner war und sie betrog alle, die sich brav an alle Regeln hielten. Die Vermittlungsprovisionen waren grundsätzlich in Ordnung. Dass ihr Vorgehen gleichwohl Verachtung für Fairness und gerechte Lastenverteilung verrät, bleibt jedoch festzuhalten.