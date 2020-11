NRW kauft van Laack-Masken : Opposition will Rolle von Laschet-Sohn prüfen lassen

Opposition will Rolle von Laschet-Sohn prüfen lassen

Düsseldorf Der Sohn von Ministerpräsident Armin Laschet ist ein erfolgreicher Mode-Blogger, wirbt auch für die Firma van Laack. Die stellt inzwischen millionenfach Masken und Kittel für das Land NRW her - nachdem Joe Laschet den Kontakt vermittelt hat.

Ein überraschender Kontakt zwischen dem Mode-Hersteller van Laack und der Düsseldorfer Staatskanzlei ruft die Opposition auf den Plan: Laut van Laack-Inhaber Christian von Daniels hatte der Sohn des Ministerpräsidenten, Mode-Blogger Johannes „Joe“ Laschet, die Tür für einen großen Deal mit Kitteln und Masken geöffnet. Die SPD-Fraktion wittert „Influencer Marketing in der Staatskanzlei“ und will über eine Kleine Anfrage im Landtag wissen, was genau da los war. Die Landesregierung sieht die Sache positiv: Man sei zu Beginn der Pandemie froh über jeden Hinweis auf entsprechende Unternehmen gewesen.