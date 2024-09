35 Jahre Mauerfall Ostbeauftragter: „Wir sind enger verwoben, als es scheint“

Eine knappere Mehrheit bundesweit unterstützt die Ziele, in einer „klimaneutralen Gesellschaft“ zu leben (57 Prozent) oder in einer Gesellschaft, „in der Zuwanderung als Chance begriffen wird“ (56 Prozent). Und diese Ziele werden dem Bericht zufolge in Westdeutschland stärker unterstützt als in Ostdeutschland.