Ostern in Nigeria, Isreal und Irak Ostergottesdienst kann in anderen Teilen der Welt lebensgefährlich werden

Für viele Christen hierzulande ist es immer noch eine Selbstverständlichkeit. An Gründonnerstag, Karfreitag oder Ostern geht es in die Kirche: Die Gottesdienste an diesen Tagen gehören zu den am Besten besuchten im ganzen Kirchenjahr. Und wer selbst nicht in die Kirche gehen möchte, der akzeptiert dann doch, dass die Nachbarn den Weg zur Matthäuspassion finden, in der Osternacht die Glocken läuten und auch in der einen oder anderen Parkanlage ein Gottesdienst unter freiem Himmel stattfindet.