Katholische Kirche : Generalvikare fordern Verzicht auf arbeitsrechtliche Sanktionen

Hamburg In der katholischen Kirche kann es einen den Job kosten, wenn man sich zu einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bekennt. Dagegen gibt es Protest. Zehn Generalvikare fordern nun, die das kirchliche Arbeitsrecht bis zum Sommer neu zu formulieren.

Zehn Generalvikare der katholischen Kirche haben einen Verzicht auf arbeitsrechtliche Sanktionen für kirchliche Mitarbeiter wegen ihrer privaten Lebensführung gefordert. In einem offenen Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, sprechen sie sich dafür aus, die Neuformulierung des kirchlichen Arbeitsrechts bis zum Sommer abzuschließen.