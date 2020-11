Eilantrag stattgegeben : OVG untersagt Sonntagsöffnungen im Weihnachtsgeschäft

Bonn Im Advent wird es in NRW keine verkaufsoffenen Sonntage geben, die das Land NRW im Rahmen der neuen Corona-Schutzverordnung zulassen wollte. Das Oberverwaltungsgericht Münster gab an diesem Dienstag einem Eilantrag der Gewerkschaft Verdi statt.

Die Läden in Nordrhein-Westfalen müssen an den Vorweihnachtssonntagen sowie am Sonntag nach Neujahr geschlossen bleiben. Mit einem Eilbeschluss hat das Oberverwaltungsgericht Münster am Dienstag die von der Landesregierung vorgesehenen fünf verkaufsoffenen Sonntage untersagt. Die Landesregierung hatte in der Pandemie mit der Regelung das Einkaufsgeschehen im Advent entzerren und einen „unregulierbaren Kundenandrang“ vermeiden wollen - und die landesweite Möglichkeit zur Öffnung in der Corona-Schutzverordnung festgeschrieben. Die Gewerkschaft Verdi ging im Eilverfahren dagegen vor.