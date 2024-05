Die nächste Protestbewegung Deshalb werden auch die Palästina-Demos wirkungslos bleiben

Irgendwie will die Uni nicht so richtig mitspielen. Da haben die „Students for Palestine“ ein buntes Zeltlager im Bonner Hofgarten errichtet, dessen Stimmung mit Ballspielen und Kuscheln ein wenig an den endlosen Sommer nach dem Abi erinnert. Doch kaum hoben Aktivisten am Mittwoch mit einem Megafon in der Mensa zum Protest an, schon setzte eine resolute Köchin das Hausrecht durch. Und so bleibt als Schauplatz vorerst nur die Wiese zwischen den Bäumen neben der U-Bahn-Haltestelle, auch bekannt als Handelsplatz für Bewusstseinserweiterungen aller Art.