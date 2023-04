Paragraf 218 Sind Abtreibungen in Deutschland bald legal?

Düsseldorf · Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland strafbar – noch. Denn die Ampelkoalition will Paragraf 218 prüfen und hat dafür eine Kommission zusammengesetzt. Doch noch vor Veröffentlichung der Ergebnisse gibt es Kritik am Gremium.

Mehr Selbstbestimmung für Frauen: eines der Ziele, welche die Ampel verfolgt. Es ist ein Vorhaben, das auf breite Zustimmung trifft – im Gegensatz zu den dafür geplanten Maßnahmen. Im Koalitionsvertrag kündigten die Fraktionen an, den Paragrafen 218 im Strafgesetzbuch (StGB) überprüfen zu wollen. Darin heißt es: „Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“. Die Abtreibung ist nur nach einer Beratung und unter Einhaltung einer Frist von zwölf Wochen möglich. Inwiefern nun eine Regulierung für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches möglich ist, soll eine Kommission prüfen.