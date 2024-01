Kommentar zur Wandlung des CDU-Chefs Friedrich Merz im Hier und Jetzt

Anders als Kanzler Olaf Scholz kann CDU-Chef Friedrich Merz in diesen Tagen beruhigt auf das politische Hier und Jetzt blicken. Bei Scholz wachsen die Zweifel in den eigenen SPD-Reihen, ob der Kanzler sich und seine Partei wieder aus dem Krisentief herausführen wird können. Friedrich Merz sieht sich neuerdings umzingelt von Unterstützern, von denen plötzlich alle schon immer gewusst haben, dass er der Richtige für die Union gewesen ist. Selbst im fernen Bayern in der CSU. Der Erfolg in den Umfragen macht Freunde. Erfolg ist aber auch gefährlich. Zumal dann, wenn er sich zu einem großen Teil aus der Schwäche der anderen speist. Also aus den vielen Fehlern der Ampel.