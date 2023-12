Trotz schlechter Umfragen und Haushaltschaos Die SPD stärkt dem Kanzler demonstrativ den Rücken

Fünf Minuten Applaus bekam Olaf Scholz nach seiner Rede beim SPD-Parteitag. Zuvor hatte er knapp eine Stunde lang den Delegierten erläutert, wohin er die Regierung lenken will, was man schon erreicht habe als Ampel-Koalition – und worauf er auch gut hätte verzichten können in den vergangenen Monaten.