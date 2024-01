148. Geburtstag des ersten Bundeskanzlers Was der Präsident des Verfassungsgerichts von Konrad Adenauer hält

Was hätte Konrad Adenauer wohl zu der Idee gesagt, „zu seinem Ehrentag ausgerechnet den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts als Festredner einzuladen“, fragte Stephan Harbarth. Der höchste deutsche Richter erinnerte daran, dass Adenauer nicht das beste Verhältnis zum Gericht hatte. So sei ihm zum Beispiel eine Entscheidung über die Wiederbewaffnung „als richterliche Kompetenzanmaßung gegenüber der Politik“ erschienen. Den rheinischen Dialekt ein wenig imitierend, zitierte der Badener Harbarth eine Äußerung Adenauers über das Verfassungsgericht: „Datt hamm mer uns so nit vorjestellt.“