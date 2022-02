Covid-19-Medikament : Pfizer liefert Paxlovid in Deutschland aus

Karlsruhe Das Medikament verspricht vor allem Menschen mit Vorerkrankungen Hilfe gegen einen schweren Verlauf einer Corona-Infektion. Seit heute können Apotheken in Deutschland auf Paxlovid zugreifen.

Der Pharmakonzern Pfizer hat am Mittwoch mit der Auslieferung des Covid-19-Medikaments Paxlovid in Deutschland begonnen. Vom Verteilzentrum in Karlsruhe aus gingen die Tabletten an den Pharmagroßhandel, wie eine Sprecherin mitteilte.