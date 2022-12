Gesundheit : Pflegebedürftige in Nöten - Rufe nach Finanzreformen

Pflegebedürftige in Nöten - Rufe nach Finanzreformen

Berlin In der alternden Gesellschaft sind immer mehr Menschen auf Pflege angewiesen - und die wird immer teurer. Gelingt 2023 ein großer Wurf, um Pflegebedürftigen und ihren Familien mehr Entlastung zu bringen?

Der Druck für Reformen bei der Finanzierung der Pflege in Deutschland wächst angesichts zahlreicher Kostensteigerungen weiter. Patientenschützer dringen auf ein rasches Anheben der regulären Unterstützung für Pflegebedürftige, die zu Hause betreut werden.

„Die Betroffenen und ihre Angehörigen gehen finanziell unter, aber die Bundesregierung schaut nur zu“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. Auch im abgelaufenen Jahr sei das Pflegegeld nicht angepasst worden. Insgesamt könnte die Zahl der Pflegebedürftigen laut einer Analyse allein in dieser Bundestagswahlperiode um eine halbe Million steigen.

Patientenschützer Brysch forderte: „Es braucht jetzt eine Anhebung der Pflegegeldleistung um einmalig 25 Prozent. Ebenso ist eine verbindliche jährliche Dynamisierung notwendig.“ Die Not der Pflegebedürftigen daheim sei „noch nie so groß wie heute“ gewesen. Trotz einer Zusage im Koalitionsvertrag hätten die 4,2 Millionen zu Hause gepflegten Menschen auch 2022 wie in den letzten fünf Jahren keinen Cent mehr erhalten. Dabei seien die Lebenshaltungskosten seit der vorerst letzten Erhöhung des Pflegegelds 2017 explodiert.