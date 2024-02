Kommentar zu den Insolvenzen bei Pflegeheimen Stabilität gefragt

Der massive Anstieg bei den Insolvenzen in der Pflegebranche in Nordrhein-Westfalen zeigt den Druck, der inzwischen auf dem Kessel ist. Weil sich nicht mehr ausreichend Menschen finden, die sich für den anstrengenden Pflegeberuf entscheiden, sah sich die Politik genötigt, die Träger gesetzlich dazu zu verdonnern, nach Tarif zu zahlen. Genau das bringt nun diejenigen Anbieter in Schwierigkeiten, die die Personalkosten zuvor nutzen wollten, um sich im harten Preiskampf einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Ein Übriges tut der Anstieg bei den Energiekosten.