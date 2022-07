Mehr Personal erst in einigen Jahren : Pflegenotstand wird sich zeitnah nicht bessern

Notlage: In der Krankenpflege fehlen Tausende Arbeitskräfte. Foto: dpa/Boris Roessler

Berlin Den wirklichen Bedarf an Pflegerinnen und Pflegern in Krankenhäusern will die Bundesregierung ermitteln. Auf dieser Basis soll mehr Personal eingestellt werden. Allerdings erst in einigen Jahren.