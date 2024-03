Pflegereport NRW 320.000 Klinikaufenthalte von Pflegebedürftigen waren vermeidbar

Düsseldorf · Die Zahl der Pflegebedürftigen in NRW steigt auf 1,2 Millionen. Pflegemängel und Behandlungsfehler führen dazu, dass 2022 mehr Menschen in Krankenhäuser mussten als nötig, so ein Report der Barmer.

08.03.2024 , 05:00 Uhr

Zwei Pflegerinnen schieben in einem Klinikum Patienten mit Rollstühlen durch einen Flur. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Von Antje Höning