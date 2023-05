Justizministerkonferenz Phänomen oder Einzelfall? Beratung zu Messerattacken

Der Fall habe unter anderem Defizite und Unsicherheiten in der Kommunikation zwischen Behörden offenbart, erklärte Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) in Berlin. So sei es für die Staatsanwaltschaft nicht einfach, den ausländerrechtlichen Status von Beschuldigten zu ermitteln. Erforderlich sei darum eine zentrale Eingangsstelle für derartige Informationen. „Da müssen wir pragmatischer und weniger bürokratisch werden“, mahnte Gallina.