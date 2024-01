Grundschullehrerin berichtet anonym „Wir sprechen von Rasenmähereltern, die ihrem Kind alles aus dem Weg räumen“

Wir absolvieren im dritten Schuljahr mit VERA-3 einen Lernstandstest für Deutsch und Mathematik. Das ist im Vorfeld immer eine größere Geheimniskrämerei als anderswo. Wir bekommen die Aufgaben erst am Abend vorher, um sie bloß nicht vorher üben zu können. Dann bekommen die Kinder für den Bereich Lesen zum Beispiel einen Stadtplan. Also etwas, was sie so nicht unbedingt kennen und heute auch nicht mehr so unbedingt brauchen. Da würde es helfen, solche Aufgaben besser zu erklären. Oder noch besser: Die Aufgaben passender zur Lebenswirklichkeit zu formulieren.