Wie Boris Pistorius bei der Bundeswehr aufräumt Pistorius krempelt die Bundeswehr um

Zum Beispiel die Umlaufmappe. Ein gutes Stück deutscher Bürokratie. Unlängst hatte Boris Pistorius eine Vorlage bei sich auf dem Schreibtisch, die erst entscheidungsreif war, nachdem sie in seinem Haus, dem Bundesministerium der Verteidigung, von 27 Stellen abgezeichnet worden war. 27 Unterschriften oder Kürzel, halleluja. So lässt sich kein Staat machen – und erst recht keine Armee in Zeiten von Krieg und neuen Gefahren führen, findet der Minister. Hätte sich Pistorius bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) so viel Bedenkzeit erbeten, wie die Vorlage brauchte, bis sie auf dem Schreibtisch des höchsten Entscheiders landete, wäre heute jemand anders Verteidigungsminister. „Ich kann doch in der Situation nicht sagen, Olaf, tu‘ mir mal einen Gefallen, ich brauch‘ mal eine Woche Bedenkzeit“, erzählte Pistorius im Januar der „Süddeutschen Zeitung“ über den Hergang seiner Berufung.