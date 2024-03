Verteidigungsminister in Schweden Pistorius reist mit schwerem politischen Gepäck nach Skandinavien

Irgendwo zwischen „Putins Informationskrieg“, Taurus-Abhörskandal und Wehrpflicht-Debatte liegt an diesem Tag auch Schweden. Boris Pistorius bricht am Mittag mit einiger Verspätung zu einer Reise auf, die ihn zumindest gefühlt in die Nähe der russischen Grenze bringen wird. Am Mittwoch in Norwegen wird er ihr auch physisch nah sein. Die Nato werde jeden Zentimeter ihres Bündnisgebietes verteidigen, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz noch bei der Münchner Sicherheitskonferenz betont. Norwegen und Finnland haben eine direkte Landgrenze mit dem Aggressor in ihrem Osten. Schweden muss zumindest die Nähe seiner Ostseeinsel Gotland zur russischen Exklave Kaliningrad mit im Auge haben. Die Taurus-Abhöraffäre fliegt mit, die Debatte über ein künftiges Wehrpflichtmodell für Deutschland ebenso.