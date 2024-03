Bundeswehr Pistorius: Schwedisches Wehrdienst-Modell gut geeignet

Er würde auch eine allgemeine Dienstpflicht begrüßen, also einen Dienst auch in Rettungsorganisationen oder sozialen Institutionen, sagte Pistorius. Er informiere sich in Schweden und anderen Ländern und gehe dann in die Diskussion in Deutschland. „Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte Pistorius. „Wir brauchen fähige und motivierte junge Frauen und Männer, um unsere Länder im Fall der Fälle dann auch verteidigen zu können.“ Die Diskussion darüber müsse geführt werden.