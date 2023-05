Anti-Ampel-Kampagne CDU stellt Kampagne gegen Heizungspläne der Ampel vor

Kalt ist es nicht, die Sonne scheint über dem Konrad-Adenauer-Haus. Und die Uhr an der Straße vor der CDU-Parteizentrale in Berlin zeigt kurz nach zwölf, als Generalsekretär Mario Czaja auf der Suche nach der richtigen Position für ein Foto ist. Damit hinter ihm auch das riesige Plakat an der Front des Gebäudes zu sehen ist.