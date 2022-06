Parteien : Plötzlich Kampfgeist: Wissler begeistert Linken-Parteitag

Erfurt Niedergeschlagen kamen die Delegierten der Linken zu ihrem Parteitag nach Erfurt. Die Vorsitzende Wissler galt als angezählt. Aber irgendwie sah plötzlich alles etwas optimistischer aus.

Linken-Chefin Janine Wissler wirkte nervös und angespannt nach den wochenlangen Debatten um die Zukunft ihrer Partei. Doch der Bundesparteitag empfing die Vorsitzende am Freitag in der Messe Erfurt mit geradezu überbordendem Applaus.

Wissler verschlug es erst die Sprache. Dann redete sie sich in Rage. Gegen Ungerechtigkeit in Deutschland, gegen die Politik der Ampel, gegen den Krieg in der Ukraine, gegen die Klimakrise. Und gegen die ständigen Streitigkeiten in der eigenen Partei. „Lasst uns mehr Sozialismus wagen“, rief sie am Ende. Und erntete Jubel.