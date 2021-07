Kreuzimpfung : Politik hofft auf Schub durch neue Astrazeneca-Empfehlung

Berlin Überraschende Änderung im Impfplan: Nach der jüngsten Empfehlung für Kreuzimpfungen setzt der Gesundheitsminister auf Astrazeneca für Ungeimpfte. Die Ärzte fürchten einen neuen Ansturm auf die Praxen.

Zahlreich verfügbarer Astrazeneca-Impfstoff ermögliche viele Erstimpfungen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute in Berlin. Mit einer Zweitimpfung mit den Präparaten von Biontech/Pfizer oder Moderna ergebe sich sehr guter Impfschutz, so Spahn nach Beratungen mit seinen Länder-Kolleginnen und -Kollegen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am Vortag überraschend mitgeteilt, dass Menschen mit erster Dosis von Astrazeneca unabhängig vom Alter als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff erhalten sollen. Hintergrund ist auch die schnelle Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Virusvariante. Spahn sagte, die Kombination sei „eine der bestverfügbaren Impfkombinationen“, die es gebe.

„Es wird sehr zügig gehen können, die Empfehlung umzusetzen, weil ausreichend mRNA-Impfstoff da ist“, versicherte Spahn. Im Beschluss der Minister von Bund und Ländern heißt es: „Jede volljährige impfwillige Person, die sich im Juli und August 2021 mit dem Impfstoff von Astrazenca erstmalig impfen lässt, wird zur Vervollständigung der Impfserie in einem Abstand von mindestens vier Wochen eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff angeboten.“

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) fürchtet einen neuen Run auf die Praxen, wie KBV-Chef Andreas Gassen sagte. „In den nächsten Wochen stehen in den Praxen über drei Millionen Astrazenca-Zweitimpfungen an.“ Alle Betroffenen schnell mit mRNA-Impfstoffen zu versorgen, könnten „nicht die Praxen ausbaden“, mahnte KBV-Vizechef Stephan Hofmeister.

Spahn wertete die neue Empfehlung als „Chance“. Denn allein aktuelle Astrazeneca-Lieferungen an die Länder umfassten 2,4 Millionen Dosen. Insgesamt würden 5 Millionen Dosen davon in den kommenden Tagen erwartet. „Jetzt ist gerade eine gute Zeit, weil viel verfügbar ist mit einer sehr, sehr guten Kombination“, sagte Spahn. „Wir erwarten noch über 30 Millionen Impfdosen von Astrazeneca in diesem Jahr.“