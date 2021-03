Kostenpflichtiger Inhalt: Einflussnahme auf Abgeordnete : Das Lobbyregister kommt doch noch

Licht ins Dunkel der Einflussnahme auf Abgeordnete soll das Lobbyregister bringen. 5000 Lobbyisten soll es geschätzt in Berlin geben Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die Koalition in Berlin einigt sich nach langem Streit: Ein Lobbyregister, in dem sich Verbände oder professionelle Interessenvertreter registrieren lassen müssen, soll für mehr Transparenz in der Gesetzgebung sorgen. Werbende Politiker werden davon aber nicht erfasst.