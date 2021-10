Fluchtroute : Polizei: 4300 Migranten über die Belarus-Route seit August

In Brandenburg und Sachsen füllen sich die Aufnahmeeinrichtungen mit Menschen, die über Belarus nach Deutschland kommen. Foto: Fabian Sommer/dpa

Eisenhüttenstadt/Potsdam Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hindert Migranten nicht mehr an der Weiterreise. In Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern füllen sich die Einrichtungen nun mit Menschen.

In den Monaten Januar bis Juli 2021 seien insgesamt 26 Personen mit Bezug auf die Belarus-Route registriert worden. Im August seien es hingegen 474 und im September bereits 1914 Personen gewesen. In diesem Monat wurde diese Zahl schon jetzt übertroffen: Mit Stand 11. Oktober stellten Bundespolizisten 1934 Menschen fest, die unerlaubt über Belarus und Polen nach Deutschland eingereist waren.

Vor allem in Brandenburg füllen sich die Asylzentren. Derzeit beherberge man 2600 Menschen an diversen Standorten, sagte Olaf Jansen, Leiter der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt. Die übliche Kapazität von 3500 Plätzen sei mittels beheizter Zelte kurzfristig auf 4600 aufgestockt worden. Wahrscheinlich werde man auf 5000 Plätze hochgehen.