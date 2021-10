Berlin : Polizei: 46 verletzte Beamte bei „Köpi“-Räumung

Polizisten nehmen einen Demonstranten am Rande der Räumungsaktion in Berlin-Mitte fest. Foto: Fabian Sommer/dpa

Berlin Am Freitag hat die Berliner Polizei ein besetztes Grundstück geräumt. Im Zuge dessen hat es Dutzende Festnahmen gegeben - und viele Verletzungen auf Seiten der Einsatzkräfte.

Am Vortag hatte die Polizei das Areal an der Köpenicker Straße im Bezirk Mitte geräumt. Das Wagencamp galt als Symbolprojekt der linksautonomen Szene in Berlin. Die Räumung hatte der Grundstückseigentümer vor Gericht erstritten. Am Freitagabend war es dann zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen.