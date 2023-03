AfD-Landesparteitag : Polizei: 55 Beamte bei Ausschreitungen in Offenburg verletzt

Polizei: 55 Beamte bei Ausschreitungen in Offenburg verletzt

Bei einem Protest gegen den Landesparteitag der AfD ist es in Baden-Württemberg zu Ausschreitungen gekommen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Offenburg Bei einer Demonstration gegen einen AfD-Parteitag in Baden-Württemberg kommt es zu Ausschreitungen. Die Polizei berichtet von vielen Verletzte - vor allem in den eigenen Reihen. Aber es gab auch friedlichen Protest.

Bei gewalttätigen Protesten gegen den Landesparteitag der AfD in Baden-Württemberg sind 55 Menschen in Offenburg verletzt worden. Unter ihnen waren 53 Polizeibeamte und zwei Demonstrationsteilnehmer, wie die Polizei am Sonntag bilanzierte.