Kampf gegen Geldautomaten-Sprenger NRW-Polizei dämmt Geldautomatensprengungen ein

Der fast zehnjährige Kampf der nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden gegen die Geldautomatensprenger zeigt offenbar Wirkung. So ging die Zahl der Sprengungen in diesem Jahr bereits deutlich zurück. Landesweit gab es bislang nur sieben Sprengungen. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 35, davor 48. „Wir führen diesen Kampf heute erfolgreicher, taktisch und strategisch klüger“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU). „Die Zahlen gehen zurück. NRW ist nicht länger ein Eldorado für Geldautomatensprenger“, so der Innenminister. Er betonte aber, dass mit dieser Trendwende der Kampf noch lange nicht vorbei sei. „Eine Zauberformel, wie wir jede Sprengung verhindern, werden wir nicht finden, aber wir sind schon einige Schritte vorangekommen“, so Reul.